Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Geilenkirchen (ots)

Am 21. Mai (Freitag), zwischen 14.30 und 15 Uhr, drangen unbekannte Personen in einen Pkw ein, der an der Haihover Straße auf einem Parkplatz stand. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten sie einen Rucksack, in dem sich ein Laptop sowie Zubehör befanden.

