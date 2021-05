Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Werkstatt

Hückelhoven (ots)

Unbekannte schlugen zwischen dem 21. Mai (Freitag), 12 Uhr und dem 25. Mai (Dienstag), 10 Uhr, die Scheiben zu einem alten Lokschuppen an der Sophiastraße ein, der nun als Werkstatt genutzt wird. Im Gebäude drangen die Täter in mehrere Fahrzeuge ein. Was entwendet wurde, wird noch ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell