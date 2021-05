Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Werkzeug aus Pkw gestohlen

Erkelenz-Granterath (ots)

In der Nacht zu Dienstag (25. Mai), zwischen 0.30 und 0.45 Uhr, drang ein unbekannter männlicher Täter in einen Pkw ein, der an der Straße Hinter den Hecken in einer Einfahrt parkte. Aus dem Innenraum entwendete er eine Werkzeugkiste sowie drei Akku-Werkzeuge. Bei seiner Tat wurde der Täter aufgezeichnet. Es ist zu erkennen, dass eine männliche Person mit einem Fahrrad zum Tatort kommt und in den Pkw eindringt. Zeugen die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf das Diebesgut geben können werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Erkelenz in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell