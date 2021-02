Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Glatte Nebenstrecke - Zwei Autos im Graben

Marburg-Biedenkopf (ots)

Ebsdorfergrund

Heute Morgen (Donnerstag, 18. Februar) benutzten zwei Autofahrerinnen eine parallel zur Landstraße 3125 verlaufende Nebenstrecke, die Moischt mit Heskem verbindet. Die am Energiepark vorbeiführende Straße war zwischen 08.30 und 09 Uhr noch spiegelglatt, sodass beide Autos von der Fahrbahn rutschten. Eine augenscheinlich unverletzte 55 Jahre alte Frau kam vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. An ihrem Opel entstand ein Frontschaden. Die 39 Jahre alte Fahrerin eines Nissan erlitt schwerere, nicht lebensbedrohliche Verletzungen und kam ebenfalls in die Klinik. An ihrem Auto entstand durch den Unfall ein Totalschaden. "Derzeit herrschen nachts noch Temperaturen um den Gefrierpunkt, sodass generell, jedoch insbesondere abseits von Bundes-, Land- oder Kreisstraßen nach wie vor mit Fahrbahnglätte zu rechnen ist. Die Polizei bittet daher um Vorsicht!"

Martin Ahlich

