POL-MR: Unfall bei Überholmanöver auf der B 62- 3 Verletzte

Marburg-Biedenkopf (ots)

Dautphetal

Bei einem Überholen von zwei vorausfahrenden Autos kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto. Außerdem kollidierten die beiden überholten Fahrzeuge durch das erzwungene Bremsmanöver. Bei dem Unfall auf der Bundesstraße 62 zwischen Friedensdorf und Eckelshausen erlitten 3 Insassen eher leichtere Verletzungen. Die B 62 war für knapp über zwei Stunden voll gesperrt.

Der Unfall passierte am Donnerstag, 18. Februar, gegen 07.20 Uhr, auf der Bundesstraße 62 zwischen Eckelshausen und dem Abzweig nach Friedensdorf. Nach den ersten Aussagen am Unfallort, überholte eine 21 Jahre junge Frau zwei vorausfahrende Autos. Sie bemerkt den Gegenverkehr offenbar noch in letzter Sekunde, wich weiter nach links aus und konnte so zwar einen Frontalzusammenstoß nicht aber eine Kollision verhindern. Ihr silberner Pkw fuhr die Böschung runter und überschlug sich auf dem Acker. Die im Hinterland lebende Fahrerin erlitt eher leichte Verletzungen. Die Polizei stellte ihren Führerschein sicher. Aus dem total beschädigten Auto liefen Betriebsstoffe in den Straßengraben aus, sodass die Polizei für weitergehende Sicherungsmaßnahmen die untere Umweltbehörde informierte. Ebenfalls eher leichte Verletzungen erlitt die in Dautphetal lebende 63 Jahre alte Fahrerin des entgegengekommenen schwarzen VW. Sie kam zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. An ihrem Auto entstand ein erheblicher Frontschaden, vermutlich ebenfalls ein Totalschaden. Bei den beiden überholten Autos handelt es sich um einen silbernen Mitsubishi und um einen roten VW. Als der vorne fahrende 53 Jahre alte Mitsubishifahrer aus Siegen Wittgenstein wegen des Gesamtgeschehens bremste, fuhr die folgende 29 Jahre alte Frau aus dem Hinterland mit ihrem roten VW auf und kam danach nach rechts von der Straße ab. Sie kam ebenfalls zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der 53-Jährige blieb wie seine 21-Jährige Mitfahrerin unverletzt. Bis auf den Mitsubishi mussten alle anderen beteiligten Fahrzeug abgeschleppt werden. Die Polizei geht derzeit von einem insgesamt entstandenen Sachschaden in fünfstelliger Höhe aus.

Martin Ahlich

