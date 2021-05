Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Hückelhoven-Brachelen (ots)

An der Straße Haus Horrig drang ein unbekannter Täter am Montag, 24. Mai, zwischen 4.40 und 4.50 Uhr, in einen Kleintransporter ein, der vor dem Haus abgestellt war. Aus dem Firmenfahrzeug entwendete er verschiedene Werkzeuge sowie Maschinen. Eine Zeugin beobachtete einen Mann, der mit einer Sackkarre mehrere Male zum Fahrzeug ging und sich wieder in Richtung Teichbach entfernte. Weitere Zeugen, die ebenfalls Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten mit dem Kriminalkommissariat Erkelenz, Verbindung aufzunehmen, Telefon 02452 920 0. Es besteht zudem die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

