Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stolzenau: Polizei sucht Unfallverursacher

Nienburg (ots)

(Haa) Bereits am Mittwoch, den 26.05.2021, kam es auf dem Parkplatz "Am See" in Stolzenau zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparkter Pkw beschädigt wurde. Der blaue Mazda mit Nienburger Kennzeichen einer 36-jährigen Frau aus Landesbergen war dort für ca. 15 min in dem Zeitraum von 14:55 Uhr bis 15:10 Uhr abgestellt worden. Als die Dame zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie eine frische Beschädigung in Form von Lackkratzern und einer Delle in ihrer Fahrertür. Laut der Aussage der Halterin hatte neben ihrem Fahrzeug ein ca. 170cm großer Mann mittleren Alters mit einem hellgrauen bzw. silbernen Pkw geparkt. Der Kriminalermittlungsdienst des Polizeikommissariats Stolzenau nahm die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort auf und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 05761/92060 zu melden.

