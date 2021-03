Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Streit mit Messer

Schmallenberg (ots)

Zu einem Streit zwischen zwei Bewohnern eines Wohnheims an der "Breiten Wiese" wurde die Polizei am Donnerstag gerufen. Bei der Auseinandersetzung wurde ein Messer eingesetzt. Beim Eintreffen des ersten Streifenwagens rannte ein 26-jähriger Mann mit einem Messer hinter einem 27-Jährigen her. Als der Verfolger den Streifenwagen bemerkte, stoppte er und lief mit dem Messer in der Hand auf die Polizisten zu. Diese forderten den Zuwanderer unter Vorhalt ihrer Dienstwaffe auf, das Messer abzulegen. Der Aufforderung kam er erst nach wiederholter Ansprache nach. Der Mann wurde gefesselt und festgenommen. Das Küchenmesser stellte die Polizei sicher. Aufgrund seiner psychischen Verfassung wurde er anschließend in eine Klinik eingewiesen. Der 27-jährige Kontrahent erlitt bei der Auseinandersetzung eine Wunde am Arm. Durch den Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 26-jährigen Zuwanderer leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.

