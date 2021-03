Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Telefon-Hotline zum Thema "Mach dein Passwort stark"

Hochsauerlandkreis (ots)

Die Polizeiliche Beratungsstelle bietet am Mittwoch, den 24.03.2021 in der Zeit von 11:00 bis 12:00 Uhr und 14.00 bis 15.00 Uhr eine kostenlose Telefonhotline zum Thema: "Mach dein Passwort stark!" an.

Telefonnummern der Polizeiliche Beratungsstelle: 0291/9087722 und 0291/908770

