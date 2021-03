Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Aus einem Rohbau am Stephanusweg entwendeten unbekannte Täter zwei E-Bikes der Marke Bulls. Durch eine aufgebrochene Kellertür gelangten die Täter in das Gebäude. Hier nahmen sie sich die Fahrräder und schoben diese vermutlich über die angrenzenden Bahngleise zur Straße "Im Wannefeld". Hier beobachtete eine Zeugin am Montag gegen 22.30 Uhr zwei dunkel gekleidete Männer. Diese luden zwei Fahrräder in einen silbernen Pkw Mini-Van. Einer der Täter sprach gebrochenes Deutsch. Eine genauere Beschreibung der beiden Männer oder des Autos liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Arnsberg: Der Aufbruch der Tür eines Lastenaufzugs am Brückencenter scheiterte in der Nacht zum Dienstag. Gegen 01 Uhr bemerkte der Sicherheitsdienst die beschädigte Tür. Der Aufzug ist über den Brückenplatz erreichbar. Durch den Aufbruchsversuch wurde die Tür beschädigt. In das Gebäude drangen die Täter nicht ein. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell