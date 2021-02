Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Seit 2018 gesuchter Dieb verhaftet

Sohland / Spree (ots)

Im Dezember 2018 sollte ein 32-jähriger Mann aus Tschechien beim Amtsgericht Zittau zu seiner Gerichtsverhandlung erscheinen. Dies tat er nicht und war scheinbar untergetaucht. Die Behörden suchten ihn gar per Haftbefehl. Bis jetzt. Bundespolizisten kontrollierten den wegen Diebstahls Angeklagten am 21. Februar 2021 als er gegen 10:00 Uhr aus Rozany kommend in das Bundesgebiet einreisen wollte. Der Haftrichter eröffnete den erlassenen Sitzungshaftbefehl und die Beamten der Bundespolizei übergaben den Mann an die Justizvollzugsanstalt Görlitz.

