Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Neun Bulgaren an der Grenze abgewiesen

Sohland / Spree (ots)

Seit dem 14. Februar 2021 kontrolliert die Bundespolizeiinspektion Ebersbach an den grenzüberschreitenden Straßen und Wegen sowie an der grünen Grenze den Einreiseverkehr aus der Tschechischen Republik. Die Beamten stoppten am 18. Februar um 23:00 Uhr neun Bulgaren, die aus Sluknov kommend einreisen wollten.

Die drei 29- bis 49-jährigen Frauen und die 21- bis 45-jährigen Männer gehören nicht zu den in der Coronaschutzverordnung genannten Ausnahmegruppen, die aus der Tschechischen Republik einreisen dürfen und konnten weder einen negativen Coronatest noch eine digitale Einreiseregistrierung vorweisen.

Die neun Personen durften nicht einreisen und wurden abgewiesen. Die Bundespolizei erstattet Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz und informiert das zuständige Gesundheitsamt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell