BPOLI EBB: Falsche Corona-Tests vorgelegt

Uhyst / BAB 4 (ots)

Drei Männer aus der Ukraine und ein Deutscher waren am 16. Februar 2021 mit ihrem Suzuki Ignis auf der Autobahn 4 von der polnischen Grenze kommend in Richtung Dresden unterwegs als sie um 08:15 Uhr durch die Bundespolizei bei Uhyst gestoppt wurden. Bei der Kontrolle legten die drei 38-, 43- und 45-jährigen Männer außer ihren Reisepässen jeweils eine aktuelle Bescheinigung eines Corona-Tests mit Negativergebnis vor. Diese Dokumente entpuppten sich als Fälschungen und sollen in der Ukraine ausgestellt worden sein. Der 54-jährige deutsche Beifahrer hatte einen in Deutschland regulär ausgestellten Test dabei. Die Beamten ermittelten bei den Ukrainern außerdem Anhaltspunkte für die beabsichtigte Aufnahme einer Schwarzarbeit. Aufgrund der als strafbare Handlung geahndeten Urkundenfälschungen werden von den drei Ukrainern die Einreisevoraussetzungen für einen touristischen Aufenthalt nicht erfüllt. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen der unerlaubten Einreise, dem unerlaubten Aufenthalt, der Aufnahme einer unerlaubten Beschäftigung und wegen Urkundenfälschung. Die Ukrainer wurden nach Polen zurückgeschoben.

