Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Drogen gut sichtbar im Auto liegen gelassen

Bild-Infos

Download

Rinteln (ots)

(swe). Am 3.6. teilt ein aufmerksamer Zeuge (25) gegen 13.45 Uhr mit, dass in einem geparkten Pkw an der Bahnhofsallee "Gras" gut sichtbar in der Seitenscheibe liege. Vor Ort stellen die Rintelner Polizeibeamten fest, dass ein Klemmleistenbeutel mit Marihuana in einer Dreiecksscheibe auf der Beifahrerseite gut sichtbar auf der vorderen Ablage lag. Vermutlich war es in den Bereich der Dreiecksscheibe des Fahrzeugs gerutscht. Die Fahrzeughalterin zeigte sich überrascht davon und teilte mit, dass das Fahrzeug auch von anderen Personen genutzt werde und ihr jetzt auch klar werde, warum es im Fahrzeug immer so merkwürdig gerochten habe. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt und jetzt wird ermittelt, wem es gehört. Die Wägung des BTM ergab einen Bruttowert von 0,92 Gramm. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin,dass der Besitz von Betäubungsmitteln grundsätzlich strafbar ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell