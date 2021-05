Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

Speyer (ots)

Bei einem Unfall verletzt wurde am Sonntag um 18:35 Uhr ein 23-jähriger Radfahrer, der ein Radfahrendes Kind in der Maximilianstraße überholen wollte. Während des Überholvorganges streckte der seitlich vor ihm fahrende 10-Jährige seinen Arm nach links aus und bog gleichzeitig nach links in die Schustergasse ab. Der 23-Jährige bremste und fiel dabei über den Fahrradlenker. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Das Kind blieb unverletzt.

