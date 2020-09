Polizei Mettmann

POL-ME: Bei Verkehrskontrolle: Drogendealer festgenommen - Langenfeld - 2009015

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht von Mittwoch (2. September 2020) auf Donnerstag (3. September 2020) hat die Polizei in Langenfeld einen Drogendealer festgenommen. Der Festnahme vorausgegangen war eine allgemeine Verkehrskontrolle: Der 37-jährige Langenfelder war ohne Licht auf seinem Fahrrad gefahren und so den Beamten aufgefallen.

Das war passiert:

Gegen 23:50 Uhr fiel Polizeibeamten ein Fahrradfahrer auf, welcher ohne Licht über die Solinger Straße in Immigrath gefahren war. Als die Polizeibeamten den Mann - einen 37-jährigen Langenfelder - daraufhin kontrollierten, stellten sie fest, dass er Drogen in nicht geringen Mengen mit sich führte. Neben mehr als 50 Gramm Cannabis führte der bereits einschlägig polizeibekannte 37-Jährige auch noch nicht geringe Mengen Amphetamine mit sich. Zudem ergab sich vor Ort der Verdacht, dass das von ihm mitgeführte Fahrrad, ein Mountainbike der Marke "Bulls" - entwendet worden war.

Daraufhin wurde der Mann vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache nach Langenfeld gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wurde dann noch in der Nacht die Wohnung des Langenfelders an der Marthastraße durchsucht.

Auch hierbei wurden die Beamten fündig:

So stellten die Polizisten in der Wohnung des Langenfelders neben kleineren Mengen Drogen und Utensilien zum Verkauf von Betäubungsmitteln auch noch eine geladene Gaspistole samt weiterer Munition sowie ein Brecheisen sicher.

Die Konsequenzen für den Drogendealer:

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Illegalen Handels mit Cannabis und wegen des unerlaubten Handels mit Amphetaminen eingeleitet. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell