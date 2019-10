Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Dach in Flammen

Am Montag führte ein Hallenbrand in einem Ulmer Industriegebiet zu einem Feuerwehreinsatz.

Laut Polizeiangaben entzündete sich das Dach eines Gebäudes in der Nicolaus-Otto-Straße gegen 11 Uhr. Angehörige mehrerer Feuerwehren hatten die Flammen schnell gelöscht. Verletzt wurde niemand. Brandursächlich dürfte ein technischer Defekt an einem Scharnier sein. So dürfte heiße Abluft auf das Dach gelangt sein. Dadurch habe sich die Abdichtung entzündet. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden rund 35.000 Euro.

