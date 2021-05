Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Heßheim - Versuchte gefährliche Körperverletzung durch Softair-Pistole

Heßheim (ots)

Am 29.05.2021, um 18:50 Uhr spazierte eine 43-jährige Frau aus Heßheim auf einem Feldweg zwischen Lambsheim und Heßheim. In Höhe der Mülldeponie Heßheim trafen die Geschädigte und ihr Begleiter auf zwei dunkel gekleidete Jugendliche auf Fahrrädern. Ein Jugendlicher schoss mit einer Softair-Pistole auf die Frau und traf sie an der linken Schulter. Glücklicherweise trug die Frau keine Verletzungen davon. Die Jugendlichen sollen im Alter zwischen 12- 15 Jahren gewesen sein. Der Schütze soll blonde Haare gehabt haben. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233-313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

