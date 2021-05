Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Raub Nähe Lambsheimer Weiher - Zeugen gesucht

Lambsheim (ots)

Am 28.05.2021, gegen 23:30 Uhr, kam es zu einem Raubdelikt in der Nähe des Lambsheimer Weihers. Der 19-Jährige männliche Geschädigte habe sich fußläufig auf dem Heimweg auf einem Feldweg vom Lambsheimer Weiher in Richtung Frankenthal befunden, als er plötzlich und unmittelbar durch mehrere unbekannte Täter zu Boden geschubst und ihm dann ins Gesicht geschlagen wurde. Hierbei wurde der Geschädigte nur leicht im Gesicht verletzt. Die Täter entrissen dem Geschädigten die mitgeführte Tasche, in welcher sich Ausweisdokumente sowie eine geringe Menge Bargeld befand. Bei den Tätern soll es sich um eine Gruppe von etwa 3 bis 4 Personen gehandelt haben, von welcher eine Person auffällig groß gewesen sein soll. Weitere Details zur Täterbeschreibung gibt es nicht. Da die Tat erst ca. eine Stunde später durch den Geschädigten gemeldet wurde, verblieben polizeiliche Fahndungsmaßnahmen erfolglos.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell