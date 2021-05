Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unbekannten brechen in Geschäftsräume ein- Zeugen gesuucht

Speyer (ots)

Bargeld in Höhe eines niedrigen zweistelligen Betrages haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus einem Geschäft in der Gutenbergstraße gestohlen. Ein weiterer Einbruchversuch, eventuell in der gleichen Nacht, fand in eine Büroräumlichkeit in der Mühlturmstraße statt. Hier kam es zwar zu keinem Diebstahl, allerdings entstand bei dem Versuch in die Räumlichkeiten zu gelangen ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen, die in der Nacht auf den 27.05.2021 verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Innenstadtbereich insbesondere in der Gutenbergstraße und der Mühlturmstraße beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer melden.

