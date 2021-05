Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Alkoholisierter Mann schläft in Pkw

Böhl-Iggelheim (ots)

Die Polizei ist am Donnerstagnachmittag gegen 17:00 Uhr auf den Parkplatz der Gemeindeverwaltung gerufen worden, weil ein Passant einen in einem geparkten Pkw schlafenden Mann entdeckt hat. Der Passant machte sich Sorgen, dass der Mann eventuell alkoholisiert sei und nach dem Aufwachen wegfahren könnte. Bei der Überprüfung fiel den Beamten neben mehreren Wasserflaschen auch eine fast leere Schnapsflasche auf. Der inzwischen aufgewachte 35-Jährige gab an, dass sein Fahrzeug nicht fahrbereit sei und er auf einen Bekannten warte, der ihm Ersatzteile vorbeibringen würde. Da der Mann einen leicht unsicheren Gang hatte und auf Nachfrage auch Alkoholkonsum einräumte, haben die Beamten aus präventiven Gründen den Fahrzeugschlüssel vorläufig sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell