Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung an geparktem PKW

Kobern-Gondorf (ots)

Am Montag, 03.05.2021, kam es in der Zeit zwischen 15.00 und 18.00 Uhr in der Lennigstraße in Kobern-Gondorf zu einer Sachbeschädigung an einem geparkt abgestellten PKW. An dem VW Polo, der in Höhe der Hausnummer 15 geparkt stand, wurde die Heckscheibe zerstört. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Brodenbach zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell