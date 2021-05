Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer und tragischer Folge

Neuhofen (ots)

Am Freitag, 28.05.2021, gegen 12.00 Uhr, verliert ein 62-jähriger Radfahrer in der Austraße aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Trekkingrad und fährt hinten auf einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten VW-Bus auf. Durch den Aufprall geht u.a. die Heckscheibe des "Bulli" zu Bruch und der Radfahrer erleidet eine Kopfplatzwunde. Er trug keinen Fahrradhelm. Der Radfahrer wurde nach der Erstversorgung durch eine 82-jährige Anwohnerin durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad konnte vorerst bei der Anwohnerin untergestellt werden. Noch während der Unfallaufnahme erlitt die Ersthelferin unabhängig vom Unfallgeschehen offensichtlich einen Schlaganfall und musste ebenfalls durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Deren pflegebedürftiger Ehemann wird vorerst von verständigten Verwandten versorgt. Am VW-Bulli entstand ein Schaden von ca. 1000,- EUR, am Fahrrad in Höhe von ca. 100,- EUR.

