Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Zwei Festnahmen am Grenzübergang Bietingen

Thayngen

Bietingen/Thayngen (ots)

Am Wochenende konnten zwei reisende Männer am Grenzübergang Bietingen / Thayngen durch die Bundespolizei festgenommen werden.

Einem der beiden Männer wird ein Verstoß gegen das Waffengesetz zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft Regensburg ordnete daher einen Vollstreckungshaftbefehl gegen den 27-jährigen polnischen Staatsbürger an. Ein weiterer 29-jähriger Mann konnte am Folgetag festgenommen werden. Bei der Überprüfung der Personalien des rumänischen Staatsangehörigen stellten die Beamten fest, dass ein Strafbefehl durch die Staatsanwaltschaft Traunstein gegen den Mann wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorliegt.

Beide Männer konnten die Vollstreckung ihrer Ersatzfreiheitsstrafen jedoch mit der Zahlung einer Geldstrafe abwenden.

