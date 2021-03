Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Unerlaubte Einreise mittels Lastkraftwagen

Geisingen (ots)

Am Samstag, den 27. Februar 2021, wurde die Bundespolizeiinspektion Konstanz von der Landespolizei in Tuttlingen verständigt, dass auf dem Autohof Geisingen vier afghanische Staatsangehörige in einem Lastkraftwagen festgestellt wurden.

Die Personen haben auf dem Autohof der Bundesautobahn 81/ Bundesstraße 33 auf sich aufmerksam gemacht. Daraufhin verständigte der Fahrer des LKWs mit rumänischer Zulassung, die Polizei.

Auf der Ladefläche konnten vier afghanische Staatsangehörige im Alter zwischen 14 und 20 Jahren festgestellt werden. Sie waren in guter gesundheitlicher Verfassung.

Die weiterführenden Ermittlungen wurden von der Bundespolizeiinspektion Konstanz übernommen, da die Personen keine aufenthaltslegitimierenden Papiere bei sich führten.

Auf dem Bundespolizeirevier Singen wurden weitere strafprozessuale Maßnahmen durchgeführt, in deren Verlauf die unerlaubt Eingereisten Schutzersuchen stellten. Die Bundespolizeiinspektion Konstanz führt die Ermittlungsverfahren.

Die drei Minderjährigen wurden dem Jugendamt übergeben und der 20 - Jährige zur Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe weitergeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell