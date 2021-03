Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Drei Haftbefehle durch die Bundespolizei vollstreckt

Konstanz (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Konstanz konnte am Samstag (27. Februar 2021) im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen in Konstanz drei Haftbefehle gegen zwei deutsche Staatsangehörige vollstrecken.

Nach einer Personenkontrolle am Bahnhof Konstanz nahmen Bundespolizisten am Nachmittag einen 25 - Jährigen fest, der wegen eines Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz von der Staatsanwaltschaft Konstanz zur Strafvollstreckung ausgeschrieben war. Weil der Verurteilte nach Eröffnung des Haftbefehls weiterhin die ausstehende Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er für eine 30 - tägige Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Weiter stellten Beamte der Bundespolizei am Abend am Grenzübergang Konstanz Autobahn zwei Haftbefehle gegen einen 29 - Jährigen fest, der von der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Körperverletzung gesucht wurde. Durch die Zahlung der Geldstrafen in Gesamthöhe von 3207,08 Euro konnte die Ersatzfreiheitsstrafe abgewendet werden. Anschließend setzte der Mann seine Reise fort.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell