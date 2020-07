Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, K52/ K53 - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer -

Coesfeld (ots)

Am Sonntag, 19.07.2020, gegen 08:50 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Billerbecker mit seinem Pkw die Bergstiege (K53,) aus Richtung Kloster Gerleve kommend, in Fahrtrichtung Ludgerusweg (K52). Er beabsichtigte an der Einmündung auf den Ludgerusweg nach rechts, in Fahrtrichtung Billerbeck, abzubiegen. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden 69-jährigen Billerbecker Radfahrer, welcher in Richtung Coesfeld fuhr. Dieser befuhr mit seinem Fahrrad den, in Fahrtrichtung Coesfeld gesehen, linksseitig angelegten Radweg der K52. Es kam zum Zusammenstoß beider Beteiligten, bei dem der Radfahrer zunächst auf die Motorhaube des Pkw und von dort auf den Boden stürzte. Der Radfahrer verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus Coesfeld gebracht.

