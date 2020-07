Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Beerenbrock/Lüdinghauser nach Schussabgaben festgenommen

Coesfeld (ots)

In der Nacht zum Samstag (18.7.) nahmen Spezialeinsatzkräfte einen 39-jährigen Lüdinghauser im Rahmen eines größeren Polizeieinsatzes fest. Kurz nach 21 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, dass auf einem Campingplatz eine männliche Person mehrere Schüsse in die Luft abgegeben hatte. Der 39-Jährige konnte anschließend unverletzt in seiner Unterkunft festgenommen werden. Es wurden mehrere Waffen aufgefunden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

