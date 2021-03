Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei im Einsatz in Mochenwangen

Mochenwangen (ots)

Am Donnerstagvormittag, 4. März 2021, wurde die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Konstanz über einen Brand an einem Zug in Mochenwangen informiert.

Kurz vor der Einfahrt in den Haltepunkt Mochenwangen stellte der Triebfahrzeugführer starke Rauchentwicklung fest und brachte den Zug umgehend zum Halten. Infolgedessen konnten die Insassen den Zug unverletzt verlassen.

Sofortige Löschmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Erst die Feuerwehr konnte den Brand bekämpfen. Durch einen Schmorbrand kam es zwischenzeitlich zu einer starken Rauchentwicklung, sodass die Anwohner aufgefordert wurden, alle Fenster und Türen zu schließen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnten keine Anhaltspunkte für ein strafrechtliches Verhalten festgestellt werden. Die Ermittlungen der Bundespolizei zur Unfallursache dauern an. Am Einsatz beteiligt war unter anderem ein Hubschrauber der Bundespolizei.

Aufgrund des Einsatzes kam es zu bahnbetrieblichen Störungen auf der Strecke zwischen Ravensburg und Aulendorf. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen, wartete der ausgebrannte Zug am Haltepunkt Mochenwangen auf den Abschleppzug.

