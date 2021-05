Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Pkw-Fahrerin

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Freitag, 28.05.2021, gegen 10.30 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Traktorfahrer mit seinem Traktorgespann (Traktor mit landwirtschaftlichen Anhänger und mobilem Toilettenanhänger) die Kreisstraße 22 von Böhl kommend in Richtung Dannstadt. Hier wollte er einen anderen, langsam fahrenden Traktor überholen und scherte dazu nach links auf die Gegenfahrbahn aus. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Pkw. Die 68-jährige Hyundai-Fahrerin erkannte die Situation und wich nach rechts auf den Grünstreifen aus. Hierbei streifte sie mit der Beifahrerseite einen Leitpfosten. Der Traktorgespann-Fahrer war nach Erkennen seines Fehlers wieder nach rechts eingeschert. Am Pkw entstand ein Streifschaden in Höhe von ca. 500,- EUR. Die Fahrerin verspürte nach ihrem Ausweichmanöver leichte Schmerzen im Rücken, welche allerdings nicht vor Ort versorgt werden mussten. Am Leitpfosten entstanden lediglich ein paar oberflächliche Kratzer.

