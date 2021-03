Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nerenstetten - Vorfahrt missachtet

Hoher Sachschaden und zwei Verletzte Personen sind das Resultat eines Unfalls am Dienstag bei Nerenstetten.

Ulm (ots)

Gegen 13.30 Uhr fuhr der 39-Jährige von Ballendorf in Richtung Setzingen. An der Kreuzung zur Landesstraße 1079 überquerte er diese mit seinem VW geradeaus. Von rechts kam aus Richtung Nerenstetten eine 33-Jährige mit ihrem Seat. Sie hatte Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Autos miteinander. Bei dem Unfall erlitt die Seat Fahrerin schwere, der VW Fahrer leichte Verletzungen. Die Feuerwehr musste die Frau aus ihrem Fahrzeug bergen. Der Rettungsdienst brachte Beide in ein Krankenhaus. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro.

