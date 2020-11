FW Dinslaken: Gasgeruch ließ Feuerwehr ausrücken

Feuerwehr Dinslaken

Am Sonntag den 01. November musste die Feuerwehr Dinslaken zu zwei Einsätzen mit gemeldetem Gasgeruch ausrücken. Beim ersten Einsatz in der Dinslakener Innenstadt bemerkte ein Hausmeister das ausgetretene Gas. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte er bereits den Hauptgashahn geschlossen und verhinderte so ein weiteres Ausströmen des Gases. Um eine weitere Gefahr auszuschließen, sicherte der hinzugezogene Energieversorger den Haupthahn. Das Gebäude wurde längere Zeit gelüftet, um die Gasrückstände zu verflüchtigen. Bei dem zweiten Einsatz alarmierte ein besorgter Bürger die Feuerwehr. Im Keller seines Hauses im Ortsteil Lohberg hatte er einen undefinierbaren Geruch wahrgenommen. Bei den Messungen durch die Feuerwehr und den Energieversorger konnte kein Gas nachgewiesen werden. Beide Einsatzstellen konnten durch die Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wachabteilung und dem Löschzug Stadtmitte nach rund einer halben Stunde verlassen werden.

