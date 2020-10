Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Brand in einer Wäscherei in Eppinghoven

Dinslaken (ots)

Gegen 22:45 Uhr wurde die Feuerwehr Dinslaken zu einem Brand in einer Wäscherei an der Nikolaus- Groß-Str. in Eppinghoven alarmiert. Als die Feuerwehr eintraf, trat bereits dichter Rauch aus dem Dachbereich und es konnte Feuerschein im betroffenen Gebäude ausgemacht werden. Zur Brandbekämpfung wurden zwei Trupps unter Atemschutz mit zwei Strahlrohren eingesetzt. Mehrere brennende Rollwagen mit Wäsche wurden abgelöscht und ins Freie verbracht. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden. Nach intensiven Lüftungsmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte nach ca. 2,5 Stunden den Einsatz beenden. Im Einsatz waren die Einheiten Eppinghoven, Hauptwache und Stadtmitte.

