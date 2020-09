Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Feuerwehr rückte drei Mal aus

Dinslaken (ots)

Am Sonntag rückte die Feuerwehr dreimal zu unterschiedlichen Einsätzen aus. Der erste Einsatz führte die Einsatzkräfte in den Stadtteil Bruch. Hier war es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zu einer Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr konnte die Gefahrenquelle schnell beseitigen, den Rauch durch Querlüften aus der Wohnung entfernen und die Wohnung an die Mieterin zurück übergeben. Am frühen Nachmittag führte ein erneuter Alarm zu einem Verkehrsunfall in der Stadtmitte. Hier leistete die Feuerwehr Erste Hilfe bei einem der Unfallbeteiligten und streute auslaufende Betriebsmittel ab. Unmittelbar im Anschluss führte der nächste Einsatz nach Oberlohberg. Hier streuten die Wehrleute eine kleinere Menge ausgelaufenen Öls ab, die ein unbekannter Verursacher verloren hatte.

