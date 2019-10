Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Monitor aus Ackerschlepper demontiert

53894 Mechernich-Holzheim (ots)

Dienstagmorgen (08.00 Uhr) bemerkte ein Landwirt auf seinem Hof an der Burg Heistard den Diebstahl eines I-Monitors an seinem Traktor. Er selbst hatte sein Fahrzeug am vergangenen Sonntag (18.00 Uhr) auf dem Hofgelände abgestellt. Unbekannte hatten offensichtlich das Gelände betreten und den Monitor brachial demontiert. Der entstandene Sachschaden liegt im oberen vierstelligen Euro-Bereich.

