Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebstahl von E-Bikes

Osnabrück (ots)

Am Sonntag wurden im Innenstadtbereich zwei E-Bikes gestohlen. In der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 21 Uhr knackten Unbekannte an der Niedersachsenstraße im Parkhaus des Marienhospitals das Schloss eines schwarzen Pedelec der Marke Stevens, Modell E-Lavena PT5 Forma, und nahmen das Fahrrad mit. Mehr Mühe machten sich die Täter in einem anderen Fall, der sich auf der Rückseite der Johanniskirche an der Johannisfreiheit ereignete. Dort hatte eine Kirchengängerin gegen 11.30 Uhr ihr schwarzes E-Bikes der Marke Prophete, Modell EPAC, mit einem Schloss am Vorderrad an einen der Fahrradbügel gekettet. Als die Frau eine halbe Stunde später wieder zum Abstellort zurückkehrte, hing lediglich nur noch das Vorderrad an dem Metallbügel. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise auf die Diebe. Telefon: 0541/327-3203 oder -2115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell