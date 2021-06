Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Merdingen/Rimsingen - Motorradfahrer fliegt aus Linkskurve

Freiburg (ots)

Merdingen/Rimsingen - Am Sonntag, 13.06.2021, um 14:30 Uhr, befuhr ein Motorradfahrer mit Sozia die K4979 von Merdingen kommend in Richtung Rimsingen. Auf Höhe des dortigen Kieswerks kam das Motorrad, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit einem Schild zusammen. Beide Personen wurden durch den Aufprall vom Motorrad abgeworfen und leicht verletzt.

