Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab und verursacht hohen Sachschaden

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Feldberg;]

Am 13.06.21, gegen 10 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem Pkw die B317 vom Feldberg kommend in Richtung Todtnau. In einer leichten Rechtskurve, kam der Mann mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Nach dem Aufprall schleuderte der Pkw und kam nach ca. 100m auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der Fahrzeuglenker wurde nicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell