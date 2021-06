Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hund beißt Frau

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Feldberg-Falkau;]

Am 11.06.21, gg. 14.15 Uhr wurde eine 26-jährige Frau Opfer eines Hundebisses.

Die Frau war gerade im Begriff aus ihrem Fahrzeug auszusteigen, als ein Hund aus dem geöffneten Tor eines angrenzenden, umzäunten Grundstückes auf sie zu rannte, an ihr ihr hochsprang und sie in den Ellenbogen biss. Die Geschädigte Frau erlitt hierdurch eine Fleischwunde, welche in einer nahegelegenen Klinik ärztlich versorgt werden musste. Gegen den Hundehalter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

