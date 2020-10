Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

Hachenburg (ots)

Am 23.10.2020 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 09:00 Uhr kam es im Gerberweg in Hachenburg (Höhe Hausnummer 2) zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Vermutlich beim Wenden stieß ein LKW rückwärts gegen die Grundstückmauer des dortigen Anwesens. Die Mauer wurde beschädigt. An der Unfallstelle blieben Fahrzeugteile zurück. Der LKW entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Laut Zeugenhinweisen könnte es sich um einen "bunten" LKW mit Kühlkoffer und der Aufschrift "Hennecke" oder "Hennesche" gehandelt haben. Weitere Hinweise bitte an Polizeiinspektion Hachenburg unter 02662-9558-0.

