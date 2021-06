Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Aufmerksame Kinder geben Hinweise bei Flucht vor Polizei

Korschenbroich (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt am Montag (31.05.), um 17:30 Uhr, fiel Beamten eine Gruppe von vier jungen Erwachsenen an der Dionysiusstraße auf. Beim Erblicken des Polizeiautos entfernte sich das Quartett schnellen Schrittes in Richtung Bahnhofstraße. Aufgrund des auffälligen Verhaltens kontrollierten die Beamten die Vier. Bei der Überprüfung flüchteten zwei Männer, einer fußläufig und der andere mit dem Fahrrad, in unterschiedliche Richtungen. Einer der Beamten nahm fußläufig die Verfolgung des Weglaufenden auf.

Aufmerksame Kinder (im Alter von 12 und 13 Jahren), die sich auch in der Nähe aufhielten, beobachteten, wie der Flüchtige eine Tüte ins Gebüsch warf. Zusätzlich konnten die aufmerksamen Jungs die Fluchtrichtung des Unbekannten dem Polizisten mitteilen, wodurch der Verdächtige gestellt werden konnte.

Die Polizei stellte das Tütchen mit einer grünen Substanz sicher. Augenscheinlich handelt es sich hier um Marihuana.

Das Kommissariat 23 ermittelt gegen den 21-Jährigen aus Mönchengladbach hinsichtlich des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell