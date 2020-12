Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gefährdung des Straßenverkehrs

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße, Landstraße 489

Eine 81-jährige Fahrzeugführerin aus einem Gandersheimer Ortsteil befuhr am 11.12.2020 gegen 17:16 Uhr die Hildesheimer Straße und die L.489 von Gandersheim kommend in Fahrtrichtung Altgandersheim. Hierbei geriet die 81-jährige mehrfach in den Gegenverkehr, wodurch es mindestens zwei Mal zu beinahe-Unfällen gekommen ist. Weiterhin hatte die 81-jährige lediglich Standlicht eingeschaltet und betätigte fälschlicherweise mehrfach die Fahrtrichtungsanzeiger. Ferner ist die Fahrzeugführerin auf ihrem Grundstück in ein Gebüsch gefahren. Zu Personenschaden kam es nicht. Da die 81-jährige erhebliche körperliche Mängel aufwies wurde gegen sie ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Fahrzeugführer, die zur Tatzeit auf der Hildesheimer Straße und der L.489 der 81-jährigen ausweichen mussten. Diese werden gebeten, sich bitte beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim unter der Tel.: 05382-919200 zu melden. (nol)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell