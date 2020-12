Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruchdiebstahl aus verschlossener Garage

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - Tatzeitraum 11.11.2020-11.12.2020 - Tatort 37581 Bad Gandersheim

Im oben genannten Tatzeitraum drang mindestens ein bislang unbekannter Täter in eine an einem Wohngebäude angrenzende Garage ein. Hierzu beschädigte er das Schloss des Garagentors. Nachdem der Täter in die Garage eingedrungen war, entwendete er mehrere Kartons mit diversen Kleidungsstücken in Wert von ca. 4000 Euro. An der Schließeinrichtung des Garagentors entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Gandersheim unter der Tel.-Nr. : 05382/919200 entgegen. (hof)

