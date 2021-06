Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gundelfingen: Zeugenaufruf nach Ladendiebstahl - Täter flüchtet und gefährdet Zeugin

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 12.06.2021 trug sich in einer Gärtnerei in der Vörstetter Straße in Gundelfingen zu:

Gegen 11:45 Uhr passierte ein Mann mit Waren im Einkaufswagen die Kasse ohne zu bezahlen. Eine Zeugin beobachtete dies und verfolgte den Mann auf den Parkplatz. Dort flüchtete er mit einem Fiat Punto mit französischer Zulassung besetzt mit einer weiteren Person, die das Auto fuhr. Als die Zeugin sich versuchte dem Fahrzeug in den Weg zu stellen, fuhr das Auto sie fast um. Das Fluchtfahrzeug fuhr dann auf die Vörstetter Straße Richtung Industriestraße Gundelfingen weiter. Dabei musste ein Verkehrsteilnehmer, welcher in einem roten Pkw aus Richtung Gundelfingen in Richtung Vörstetten kam, an der Ausfahrt der Gärtnerei eine Gefahrenbremsung durchführen um einen Unfall zu verhindern.

Die Täterschaft wurden wie folgt beschrieben: Der Ladendieb war etwa 175-180 cm groß, hat eine hagere Statur und ist ist etwa Anfang 60 und hat graue lange Haare. Er trug ein grünes T-Shirt, eine rote lange Hose, schwarze Turnschuhe, olivgrüne/beige Basecap und eine schwarze Maske. Der TV sprach deutsch mit vermutlich elsässischem Akzent. Sein Fahrer schien ebenfalls Anfang 60 und hatte ungepflegt, fettige Haare.

Der Polizeiposten Gundelfingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die über den Vorfall in der Gärtnerei oder auf dem Parkplatz sachdienliche Angaben machen können sowie insbesondere den Pkw-Fahrer, der mit seinem roten Auto eine Vollbremsung machen musste sich unter Tel: 0761-8824221 zu melden.

lr

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell