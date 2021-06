Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Der Sonntag im Hochschwarzwald

Titisee-Neustadt/Hochschwarzwald

Fahrzeugbrand auf der B317/Feldberg-Bärental

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es am 13.06.2021 gegen 15:00 Uhr zum Brand eines Wohnmobils auf der B317. Die beiden Fahrzeuginsassen konnten sich noch aus dem Fahrzeug retten als sie Rauch aus dem Motorraum bemerkten. Die Feuerwehr Feldberg konnte einen Totalschaden in Höhe von ca 50.000,- Euro nicht mehr verhindern. Die B317 musste bis gegen 17:00 Uhr voll gesperrt werden.

Verletzter Rollerfahrer/Feldberg-Bärental

Am 13.06.2021, gegen 16:30Uhr, stürzte ein 49jähriger Rollerfahrer auf der K4962 in Feldberg-Bärental. Er musste verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 1.500,- Euro. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat den Unfall aufgenommen.

Frau auf Zebrastreifen angefahren/Titisee

Am 13.06.21, gegen 17:20Uhr, wurde ein 20jährige junge Frau auf einem Zebrastreifen in der Seestraße in Titisee von einem 78jährigen Autofahrer angefahren. Sie wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die weiteren Ermittlungen zu Unfallhergang und -Ursache übernommen.

