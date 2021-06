Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Angriff auf einen Radfahrer

Freiburg (ots)

LANDKREIS LÖRRACH

Am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr kam es auf dem Weilweg in Höhe der dortigen Skulptur zu einem Vorfall zwischen zwei Radfahrern. Ein Rad fahrendes Ehepaar passierte an der dortigen Skulptur eine Gruppe von etwa 10 Personen. Da diese Gruppe den Weilweg zu mehr als der Hälfte blockierte, kam es zu einem leichten Streifvorgang zwischen dem Fahrrad einer unbekannten Person und dem Ehemann. Anschließend nahm der Besitzer dieses Fahrrades die Verfolgung auf und stieß den Radfahrer mutwillig von seinem Velo. Dieser stürzte auf seine Schulter und musste ins Krankenhaus verbracht werden. Der Täter entfernte sich unerkannt von der Örtlichkeit.

Zeugen des tätlichen Angriffes werden gebeten sich telefonisch mit dem Polizeirevier Weil am Rhein (Tel 07621 9797-0) in Verbindung zu setzen.Weil am Rhein

RW, RH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell