Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an Eingangstür

Bad BergzabernBad Bergzabern (ots)

Am Montag, 07.12.2020, stellte der Hausmeister eines Mehrfamilienhauses in der Landeckstraße fest, dass die Haupteingangstür beschädigt wurde. Ein unbekannter Täter schlug vermutlich mit einem Gegenstand mehrfach gegen die Tür. Sachschaden ca. 1500 Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Ralf Burkhard

Telefon: 06343/9334-24

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell