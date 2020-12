POL-PDLD: Bedrohungslage

Polizeidirektion Landau

Am 07.12.2020 gegen 14:00 Uhr kam es zu einem polizeilichen Einsatz im Stadtgebiet, an dem mehrere Einsatzkräfte, teilweise mit spezieller Schutzausrüstung bekleidet, beteiligt waren. Vorangegangen war eine Bedrohung durch eine 33-Jährige gegen Mitarbeiter des Jugendamts. Im Rahmen der Einsatzbewältigung wurden Objekte in der Friedrich-Ebert-Straße, Thomas-Nast-Straße und im Westring überprüft. Die Tatverdächtige konnte vor dem Jugendamt angetroffen und widerstandslos in Gewahrsam genommen werden. Hinweise, dass sie ihre Drohung in die Tat umsetzten wollte ergaben sich im Rahmen der weiteren Ermittlungen nicht. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau auf freien Fuß entlassen.

