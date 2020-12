Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schreckschusswaffe getestet

GermersheimGermersheim (ots)

Am Samstagabend bekam die Polizei einen Hinweis, dass im Lamotte Park in Germersheim geschossen wurde. Der Schütze wäre dann mit einem Auto weggefahren. Die Polizei konnte bei einer sofortigen Fahndung das Fahrzeug auf einem nahegelegenen Parkplatz feststellen. Der 18-jährige Mann aus dem Kreis Germersheim gab an, dass er seine neu erworbene Schreckschusspistole ausprobieren wollte. Die Kontrolle ergab, dass er zudem keinen "Kleinen Waffenschein" besitzt. Somit wurde die Schreckschusswaffe sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Ein präventives Gespräch über die Gefahren einer solchen Waffe beendete die polizeiliche Maßnahme.

