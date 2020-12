Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall mit Sachschaden

Bad BergzabernBad Bergzabern (ots)

Ca. 6000 Euro Sachschaden entstanden am Montag, 07.12.2020, gegen 13.12 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Berwartsteinstraße in Bad Bergzabern. Eine 24jährige PKW-Fahrerin aus Landau übersah beim Anfahren vom Fahrbahnrand einen von hinten kommenden PKW. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Ralf Burkhard

Telefon: 06343/9334-24

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell